Vanemuise sümfooniaorkester annab pühapäeval Kassitoomel ja ETV eetris suvekontserdi

Suvekontserdi tarbeks ehitatakse Kassitoome orgu suur kontsertlava, kus esmakordselt dirigeerib Vanemuise teatris ühe hooaja ametis olnud muusikajuht ja peadirigent Risto Joost.

«Mul on väga hea meel liituda Vanemuise sümfooniaorkestri Kassitoome kontsertide traditsiooniga. See on Tartus ja ka mujal Eestis väga oodatud suvine muusikasündmus,» rääkis Joost, kelle sõnul on tema esimene kontsertõhtu pühendatud armastusele ja igatsusele, sest otse või kaudselt räägivad armastusest kõik kontserdil esitatavad lood.

Suvekontserdil tulevad muu hulgas ettekandmisele Leonard Bernsteini avamäng operetile «Candide», Giacomo Puccini «O mio babbino caro» ooperist «Gianni Schicchi», Giacomo Puccini «Nessun dorma» ooperist «Turandot», Camille Saint-Saënsi introduktsioon ja rondo capriccioso ning mitmete teiste heliloojate palad, täpse kavaga saab tutvuda Vanemuise kodulehel.

Kassitoome suvekontserti konferansjeena astub esimest korda üles Karol Kuntsel, kellele andis pärast kümmet aastat suvekontserdi juhtimist teatepulga edasi Hannes Kaljujärv.

Publik on Kassitoomele oodatud alates kella poole seitsmest. Selleks, et nõlvadel mugavalt kontserti nautida, võiks kontserdikülastaja võtta kaasa oma istumisaluse. Kontserdi külastajatel palutakse istuda hajutatult Kassitoome nõlvadel. Soovituslik on kasutada isikukaitsevahendeid ja desinfitseerida käed. Kontserdialal on käte desinfitseerimisjaamad ja soovijatele jagatakse ka maske.

Hoolimaks iseenda ja teiste tervisest, paluvad korraldajad mis tahes haigussümptomite esinemisel püsida kodus ja jälgida kontserti ETV vahendusel. Kontserdi ülekanne algab ETV kanalil samal õhtul kell 22.05.

Kontserdi tõttu on muudetud ka liikluskorraldust: 1. augustil kell 8–24 on autodele liikluseks suletud: K.E. von Baeri tänav alates Näituse tänava ristmikust ja kell 18–22 Oru tänav – K.E. von Baeri tänav. Soovitatav on parkida auto näiteks kesklinna ja tulla Kassitoomele jala.