Festivaliks SAAL Biennaal valmib Reskripti uus teos «Artist Walk»

«Artist Walk» on järgmine peatükk Reskripti tegevuses. Kunstnik ja külastaja võtavad koos ette stsenaariumi järgi toimuva rännaku. Kunstnik valib teekonna ning külastaja kunstniku. Kunstniku ja publiku kohtumine on viidud tavapärasest vestlusringi formaadist välja, kohtumine toimub korraga vaid ühe inimesega, koos asutakse privaatsele teekonnale, mille trajektoor kujuneb kõndijate vastastikmõjust.

Kas mõtted, mida sellisel kombel jagatakse, on vahetumad, on seda kogemust n-ö rohkem kui saalis koos teiste huvilistega vestlust kuulates? Või tekitab sel viisil kahekesi jäämine kohmetust, teatud viisakasse rolli tõmbumist? On see kohtumine oma iidoliga või paarik, kes asub sooritama ühist ettevõtmist? Reskript viskab pallid õhku ning «Artist Walk’is» osalejad alustavad žongleerimist. Erinevad vestlusvõimalused, erinevad kompositsiooni-mustrid, tähelepanelik aeg-ruum ja jagatud kogemus. Stsenaariumid, mis juhatavad sisse, seovad vahepealsust või lõpetavad päeva, on välja töötanud Reskripti meeskond koos kunstnikega. Tuurid toimuvad kogu festivali vältel – kolmel nädalavahetusel.