Miks just Kreenholm, mis pole kunstinäituste pidamiseks just tavaline koht?

Selles tänaseks oma algse funktsiooni kaotanud kompleksis ekskursioonil käies hakkasid mul tulema kujutluspildid sellest, kuidas mu vanavanaema eelmise sajandi alguses siin elas ja töötas ning ohverdas siia oma lühikese elu. Ta suri kõigest 37-aastasena tuberkuloosi. See installatsioon on kummardus talle, ja ühtlasi kõigile naistele, kes olid Varesesaarele seotud.

Mis viis mind ämblikuvõrgu kujundini. Ning küsimusteni: kui elu on lõks, siis mis on söödaks? Või sööta ei olegi, on ainult kärbse pimedus? Mis teeb meist ohvrid, kuidas tulla toime väljapääsmatuse tundega? Millised on ohvrina sündinu võimalused?