Ood kõigele hirmsale, mis juba olnud

Kaks naaberlinna, kus tegevus lahti rullub, on erinevad nagu öö ja päev. Shadyside on räpane ja meeleheitest läbi imbunud paik, täis küünilisi teismelisi, kes on elu suhtes all andnud ja leppinud teadmisega, et väljapääsu sellest põrguaugust pole. Lähedal langeb kuldne kuma aga Sunnyvale’ile, Shadyside’i rikkamale ja snoobimale naabrile, tõelisele Ameerika unelmale. Ent kahte linna eraldab üksteisest ka midagi süngemat – iga paari kümnendi järel sooritatakse Shadyside’is metsik massimõrv, tavaliselt mõne rahumeelse elaniku poolt, mis on jätnud Shadyside’i kuvandile kustumatu jälje. Aga mis siis, kui see pole niisama, vaid linnal lasub sajandeid kestnud needus?