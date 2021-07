Intsikurmu festival jääb koroonapiirangute tõttu ära

Esmaspäevast, 2. augustist hakkavad kehtima valitsuse korraldused, mis puudutavad otseselt ka Intsikurmu festivali. Korraldajad nentisid, et nad otsisid võimalusi, kuid ei leidnud neid. «Lisaks on viimased päevad näidanud, et viirus levib endiselt jõuliselt. Nendel põhjustel peame kurbusega tõdema, et sellel aastal jääb Intsikurmu festival ära,» lisasid nad.

«Rõõmusõnum on see, et kui me kõik käitume hoolivalt, siis näeme Põlvas juba 2022. aasta 5. ja 6. augustil,» täiendasid korraldajad.

Festivalipass, mis on ostetud kas 2019. aastal või sel aastal, kehtib jätkuvalt ning sellega pääseb sisse ka 2022. aastal. «Kui soovid oma piletiraha tagasi saada, siis anna sellest teada 14 päeva jooksul www.ticketer.ee/refund. Oleme väga tänulikud, kui jääd meiega ning oled juba soetatud passi valmis realiseerima järgmisel aastal. Intsikurmu on tulnud, et jääda, ta ei kao kuhugi. Üheskoos sinuga, hea Intsikurmu sõber, loodame selle keerulise aja üle elada,» laususid korraldajad.