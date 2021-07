Jumalad pidutsevad öösel

See deliirne kogemus on üsna raskesti kirjeldatav, aga kui noortekamp sellest «ärkab», avastavad nad oma tohutuks ehmatuseks, et on selle orgia käigus jõhkralt tapnud neile ilmselt peale sattunud kohaliku taluniku. Üks mõrvaga lõppenud bakhanaalile kaasa mitte kutsutud rühma liige saab sellest teada ning hakkab neilt raha välja pressima. Grupi liidri ettepanekul otsustatakse Bunny Corcoran tappa, enne kui ta purjuspäi mõnel oma labiilsushetkel nende tapatöö välja lobiseb.

Eelkirjeldatu pole spoiler, kuna sellest kõigest see romaan ei räägi, need sündmused toimuvad üsna romaani alguses ja neid meile ei näidata, lisaks vahendatakse suurt osa sellest meile ka teost tutvustavates tekstides. Ja gruppi vaimselt terroriseerinud ning neilt raha välja pressinud liikme Bunny mõrvaga lugu õieti algabki. Aga romaanile lääne kriitika poolt kiirelt antud silt «tagurpidine mõrvalugu» on parimal juhul ahistav, halvimal täiesti eksitav – see romaan on palju rohkemat kui ühe mõrva anatoomia. See nii oma kaanekujundustes kui kõigis sisulistes siltides Vana-Kreeka tragöödiale viitav teos lahkabki suuresti Friedrich Nietzschest (kellelt pärineb Platoni kõrval ka üks romaani motodest) lähtudes apolloonilise ja dionüüsilise poole vahekorda inimolemuses ja -käitumises. Siin saavad kokku ja vastanduvad üksteisele kreeka sümmeetria ja rooma ratsionaalsus.