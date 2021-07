Paavo Järvi: kui me ei unista, siis kindla peale midagi ei toimu

Vaatamata ovatsioonidele saalis, kiitvale kriitikale, tahab Järvi rohkem, tal on veel suuremad unistused. Samas möönab dirigent: «Olla Salzburgi festivaliga ühes nimekirjas, issand jumal, on väga eriline.»

Eesti Festivaliorkestriga andsid kontserdi tippude tipud – Lars Vogt (klaver), Joshua Bell (viiul), Emmanuel Pahud (flööt). Pärnu festivalile iseloomulik lust koosmängust, pühendumine ja professionaalsus ei puudunud ka tänavu. Dirigent Paavo Järvi kokku kutsutud orkester tuletab meelde, et ainult koostöös ja ideaali poole püüeldes võib sündida ime, et kui habras on hetk ja kui lummav võib olla jäägitu enese andmine, oma ego allutamine millelegi suurele. Kunstile, muusikale. Elule.