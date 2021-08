Modulshtein esitleb oma uut albumit muusikapoes Terminal

Uues Modulshteini albumis on kaheksa autorikompositsiooni, uued kollaboratsioonid kohalike artistidega ja muusikaline eklektika. Plaadil on esitletud stiililine segu rahva-, elektroon- ja jazz muusikast. Kollektiiv töötab omale tavapärases stiilis, milleks on IDM, trip-hop, downtempo ja kaasaegne jazz, ning samas ka hip-hop ja etnika.