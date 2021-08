Station Narva festivali ülevaade ja praktilised nõuanded festivali külalistele

Narva Muuseumis ja Ro-Ro klubis toimuva muusikaprogrammi peaesinejad on Briti d’n’b pioneer Roni Size ja Islandi elektroonilise muusika täht GusGus. Kontsertidest teeb ülekanded Raadio 2. Festivalil avatakse linnakunstiprojekt «Tänavaraamatukogu».

Turvaliseks festivalikülastuseks kontrollitakse festivalil osalejate tervisesertifikaati ja pakutakse tasuta kiirtestimise võimalust. Festivalil on kohal Narva Haigla vaktsineerimisbuss. Festivali infopunkt, kiirtestimise staap ja vaktsineerimisbuss on avatud Narva linnuse sissepääsu juures (Peterburi mnt 2).

Kell 16–19.30 toimuvad ekskursioonid Kreenholmis, Narva Muuseumis ja Narva linnas. Piletid Kreenholmi ja linnatuurile hinnaga 10 eurot on müügil Piletilevis ja Station Narva infopunktis Narva linnuse sissepääsu juures (Peterburi mnt 2). Narva Muuseumi tuuri pilet maksab 5 eurot. Festivali passi või päevapileti omanikele on muuseumi tavapilet tasuta.

Ettevõtluspäev toimub hübriidformaadis nii kohapeal kui ka Worksupi platvormil. Üritusele pääseb festivalipassiga või eraldi piletiga hinnaga 15 eurot. Worksupis osalemise tasu on 5 eurot. Õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele on pääs tasuta. Festivalipassiga ja tasuta osalejatel tuleb üritusele registreeruda. Lisainfo

Narva Muuseum (Peterburi mnt 2) 18.00–01.00: GusGus (IS), Vök (IS), Sven Grünberg ja Elektroonilise Muusika Seltsi Ansambel: «Hingus» (EE), Vaiko Eplik ja Eliit (EE), View (FI), The RIG (RU), Discourse Synthetique (RU), YASMYN (EE); HUNT (EE), Caspar Mágus (EE), Sander Mölder (EE)