Sõru Saundil kohtus Ivo Linna Väikese PDga

Sõru Saund (kunagine Kalana Saund) on Hiiumaal Sõru ­sada­mas peetav ­festi­val. See on kesken­du­­nud ­elektroonilisele muusikale, kuid lisaks DJdele ­esinevad seal ka noored muusikamaailmas äsja debüteerinud esinejad, keda varem on ­peamiselt vaid Raadio 2 uue ­muusika rubriigis märgatud. Lisaks ­muusikale korraldatakse ­festivalil vik­to­­riine, performance’eid, ­ko­­ge­musetendusi, ning pidutsemise vahele saab puhata ja keha kinnitada õdusatel puhkealadel ja tänavarestoranides.