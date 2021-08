Lämmatava suvekuuma eest on nutikas otsida leevendust korraliku kliimasüsteemiga ruumidest ning kaubanduskeskuste järel võib kohe soovitada külastada muuseume, mis on pärast järjekordset kevadist sunnitud sulgemist avanud suure hulga põnevaid näitusi. Tartu Ülikooli kunstimuuseum on oma suvenäituseks valinud seejuures pealtnäha üsna sünge teema ja pannud välja 28 tuntud kultuuritegelase surimaski.