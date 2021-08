Armastust ei saa nõiduda

Parbuse veskis elavale ja vana­rahva sõnu tundvale ­Marile (Liis Haab) oli tähis olla seal, kus on tema juured. Kui tavainimene ehk õrnalt tunnetab kohavaimu, siis Mari suhtles sellega ja Veskivaim andis talle väe. Mari perekond, ema ja vend Oskar (Tarvo Krall) tunnistavad, et paljud asjad veskis on imelikud ja veidrad. Veski teeb häält, kui Maril on abi vaja. Veskirattad hakkavad liikuma ja laest sajab abipalujale vihjeid.