Veealune fantaasiafoto projekt on välja kasvanud 2017.aastal loodud lühifilmist «Rahu», mis põhineb Pillery Teesalu, kui allveefotograafi ja sukelduja, tunnetel. Nüüd 2021.aastal saavad need tunded, mida fotograaf kogeb vee all, uue väärtuse fotode näol. Lisaks tuleb näitamisele uue kuue saanud veealune lühifilm. Tegu on Eesti esimese veealuse fantaasia väljapanekuga ja ühtlasi ka Teesalu esimese isikunäitusega.