HÕFFi külastajatel tuleb arvestada piirangutega

Neile, kes soovivad 13. augustil algavale festivalile tulla, aga ei ole vaktsineeritud või COVID-19 haigust läbi põdenud, pakub HÕFF kiirtestimise võimalust. Test maksab viis eurot, kehtib 48 tundi ja testida saab ennast kohapeal. Kõik tõendi esitanud või negatiivse kiirtesti teinud külastajad saavad käepaela, mis vabastab festivalialalt lahkudes ja sinna uuesti sisenedes täiendavast kontrollist. Tõend on kohustuslik ka esimest korda avatavas õuekinos, kuhu tuleb 200 kohta ja sissepääs on tasuta. Ära jääb tänavu traditsiooniline avarongkäik, mille puhul on ohutusreegleid keeruline täita.