Juhan Viiding on kirjutanud: «Jaapan on kaugel / Eesti on kaugemal veel / ütlevad tuuled.» Läti on nõnda lähedal, ­ometi kaugemal veel, tundub ­mõnigi kord. Rahvusriikidena iseseisvumine on meid ajaloos ühendanud, kuid ka lahku löönud, mida võimendab erinev emakeel. Ehkki tuttavana kõlavad, ei aita sõnad iela ja saldējums kirjeldada läti kunsti, millest ka naaberriigi kunstiteadlasel on veel palju õppida.