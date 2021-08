«Põlevkiviõli» on etendus. See on etendus. Etendus!

Kurviline tee viib meid Sonda poole, aga veel enne keerame taas paremale, Uljaste järve äärde. Eelmisel aastal pöördus Keemiatööstus Lüganuse vallavalitsuse poole, et saada luba ainukese Viru lavamaa järve ümbruses uuringuid teostada. Ikka selleks, et põlevkivi kaevandama hakata. Nemad luba ei saanud, seega on meil võimalus astuda rannas lebavatesse Kalevipoja varbajälgedesse ja end suures järves värskendada. Sondast läbi ja Kiviõli juba paistab. Vasakul on suur tuhamägi, mille äärealale on istutatud noored kased, haavad ja kuused. Täna töötab seal seikluspark. Vasakul, metsa taga on vana Aidu kaevandus, tehismaastik, mis pakub ekstreemset off-road safari’t. Neid kohti me ei külasta, sõidame Kiviõlisse ja pargime auto Keemiatööstuse parklasse.