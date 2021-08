ArtDepoo galeriis avatakse Alexei Gordini isikunäitus

Alexei Gordini näitus «Kuidas see juhtuda sai?» käsitleb kunstimaailma elukauge ja turvalisena näiva kinnise ringina, mis on vastuolus etteennustamatu, absurdse ja agressiivse reaalsusega, kus – nagu Belgia sotsioloog Pascal Gielen välja tõi – kunstnik, sarnaselt kriminaalile, on tihti sunnitud leiutama alternatiivseid ja uudseid eluviise. Paljud näitusel olevad teosed vaatlevad kunstimaailma läbi vägivalla prisma. Näitus hõlmab kunstniku maale ja videoid aastatest 2019–2021, tegemist on Alexei Gordini 18. isikunäitusega.

Alexei Gordin (1989) on Kogo galerii esindatav kunstnik. Ta osaleb praegu kahel grupinäitusel: Kogo galeriis oleval näitusel «Kunstiturg, elu ja surm», mis on avatud 14. augustini ning Lõuna-Koreas Soulis galeriis Art Corner H näitusel «New age of Baltic», mis on avatud kuni 4. septembrini; Gordin osaleb 13. augustil Arvamusfestivalil Paide 3000 alal kaasaegse kunsti teemalise arutelu «Do you get it? Not quite. What contemporary art can give us»; ühtlasi esitleb galerii Gordini videokunsti 2.–5. septembrini Kai Kunstikeskuses toimuval kunstimessil Foto Tallinn.