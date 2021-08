Oskar Lutsu «Soo» esilinastus lükkub edasi

Filmi produtsent Tanel Tatter tunnistab, et olukord on hetkel kohalikele filmitootjatele äärmiselt ebamugav. «Piirangute otsused tulevad meie kui filmitegijate jaoks liiga väikese aknaga. Tänased sõnumid meedias on taas hirmutavad, mistõttu otsustasime esilinastuse edasi lükata.»

Tatteri sõnul on filmitootjal ja levitajal äärmiselt keeruline 2 nädalaga tootmisega seotud plaane muuta. Film vajab kindlust ja ettevalmistuse aega vähemalt 2,5 kuud enne esilinastust. «Me väga loodame, et 9ndast augustist kehtima hakkav vaktsineerimistõendi kontroll annab tulemust.» Kindlasti loodavad kõik filmitegijad, et tõuseb vaktsineerimise aktiivsus ja uus normaalsus hakkab tööle.

«Juuni alguses tõime kinodesse mängufilmi «Eesti matus». Siis kehtisid 50 protsendi täituvuse piirang, maski piirang ja viimane seanss pidi lõppema hiljemalt kella 22.00. See kõik on meile olnud paras katsumus saamaks vaatajaid kinno. Kinod on olnud väga vaprad ja suutnud publiku taas saalidesse saada. Tootja jaoks on aga filmi loomine aastatepikkune protsess ja kodumaise filmi kinnotulek peab olema sündmus suure algustähega. Just siit sündis raske otsus seekord riski mitte võtta. Hoole ning armastusega tehtud kodumaine film peab leidma omale hea akna. Oskar Lutsu «Soo» on igatahes valmis ja kohe kui kindlust juures toome film vaatajateni,» lisas Tatter.

Oskar Lutsu samanimelisel jutustusel põhinev mängufilm «Soo» on põnevusest pakatav armastusfilm, mis viib meid 1917. aastasse, kui Euroopas möllas Esimene Maailmasõda ja Eesti idapiiri taga lahvatas revolutsioon. Noor kunstnik Toomas Haava tuleb Pariisist tagasi venna sootallu ja mässib ennast tahtmatult konflikti vägivaldse ja hirmsa Madjakuga, kes ahistab kohalikku tütarlast Hildat. Kaunist ja salapärast tüdrukut hüütakse Metskassiks ning edevaloomuline Toomas avastab ennast järsku keset trillerlikku võitlust armastuse eest, mille panuseks on ei vähem ega rohkem kui tema enda elu.