Ka kuraatoritena on nad silmapaistvad. Voronja galerii asub õigeusklike majas, kus oli kunagi altar. Ka praegune väljapanek algab monumentaalsest altarist, kus on kokku võetud maakera põhiprobleemid. Keskel on Edgar ­Tedresaare mustast ja valgest ­kangast koosnev taies «Must kuld». Selle all on mõeldud naftat, see on «kuld», mis toob kaasa «valge» tühjuse. Kuraatorid on optimistlikumad, nad on Tedresaare sünget nägemust ümbritsenud Alar Tuule tehismaailmaga, kus ei ole küll ühtegi vihjet loodusele, aga ruum ei ole tühi. Seda kõike vaatab ülevalt robotiseerunud jumal.