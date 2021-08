Surm on ihule lähedal, aga T-särk lähemal

Öeldakse ju, et surm on ihule ligidal, aga T-särk veel ligemal. Või oli see vastupidi. Igal juhul on riietus­ese, mida me kõik kalliks peame ja samaaegselt ka põlgame ehk ­T-särk juba rohkem kui sada aastat vana. Aga mitte selle tähistamiseks ei kureerinud Sten Ojavee-Tulve ja Siim Preiman Kunstihoone galeriis näitust «Sada särki seljas».