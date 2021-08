Station Narva asendas peaesinejaid

Sel reedel, 6. augustil festivalile Station Narva planeeritud Islandi artistide GusGus ja Vök esinemised jäävad ära, kuna täna jõudis festivali korraldajateni teave, et mõlema kollektiivi liikmed on olnud kontaktis Covid-19 positiivse inimesega ja peavad jääma isolatsiooni. Nende asemel astuvad õhtu uute peaesinejatena lavale Briti acid house’i ikoon A Guy Called Gerald ja elektroonikaprodutsent Nathan Fake.

A Guy Called Gerald, kodanikunimega Gerald Rydel Simpson, on üks kõigi aegade mõjukamaid ja uuenduslikumaid masinamuusika maage. See Manchesteri mees on loonud ja suunanud mitte ainult žanreid, vaid terveid muusikakultuuri põlvkondi – alates 80ndate acid house’ist ja technost kuni 90ndate jungle’i ja breakbeatini. Elektroonilise muusika grupi 808 State liikmena oli tal määrav roll nende debüütalbumi «Newbuild» (1988) ja selle tunnus-singli «Pacific State» (1989) sünniloos. Sooloedu tuli Geraldile 1988. aasta hitiga «Voodoo Ray», millest sai Manchesteri kuulsa Hacienda klubi hümn. Seejärel lõi ta plaadileibli Juice Box, tegi koostööd teiste seas Goldie ja Herbie Hancockiga, tuuritas Tricky ja New Orderiga ning remiksis nii David Bowie kui ka Stone Rosesi lugusid. Tema 1995. aastal ilmunud album «Black Secret Technology» on paljude kriitikute arvates kõigi aegade parim jungle’i album ning nii mõnegi meelest lausa ületamatu musta muusika avangard-eepos.