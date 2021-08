Eesti krüptokunst liikus uuele tasemele

Krüptokunstist on alates kevadest räägitud üksjagu. See kõlav täheühend NFT. Ja kõik need NFT-kunsti kümnetesse miljonitesse ulatuvad oksjonirekordid. Vahepeal küll tulid ka uudised, et turg on kokku kukkunud, aga nüüd jälle siit-sealt loen, et kõik on jätkuvalt väga hästi.