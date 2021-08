Hansa Grupp asutas noore muusiku fondi

Hansa Grupi nõukogu esimehe Neeme Tammise sõnul ei asutatud eraldi juriidilist isikut, vaid fond paikneb Kultuuripartnerluse Sihtasutuse tiiva all. «Esialgne otsus on toetada kolme aasta jooksul fondi tegevust kolmekümne tuhande euroga, mis peaks motiveerima meie noori muusikuid jätkama õpinguid valitud erialadel või toetama nende esimesi samme plaadistamisel ja kontserttegevuse alguses. Me ei sea toetuste väljamakseteks väga rangeid piirangud, pigem käitume vastavalt nõudlusele,» ütles Tammis. Tema sõnul on esimene fondi toetuse saaja valitud ja eraldatud toetus töös.