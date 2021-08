Veljo Tormise sünniaastapäevaks ilmus vinüülplaat «Aastaaegade laulud»

Ülo Kriguli sõnul on Veljo Tormis üks neist heliloojaist, kel on õnnestunud oma loomingus orgaaniliselt ühendada sõnad ja viis – filosoofiline sõnum ja selle muusikaline väljendus. «Plaadimaterjali algallikaks on Tormise originaallooming. Oleme tema laule edasi lauldes järginud tema õpetust – tunne algallikaid, aga tunneta ka aega enese ümber.» Krigul lisab: «Kuna tänapäeval on noodikirja kõrvale tekkinud teisigi edasilaulmise viise, siis see omakorda avardab kirjapandu võimalusi. Parafraseerides Tormise tuntud mõtet, võime vast oma tegevuse kohta öelda «mitte meie ei kasuta Tormist, vaid Tormis kasutab meid.»»