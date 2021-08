Kui kuri tõbi kimbutab

Mis te arvate, milline teema Sten Roosi muinasjutuvõistlusel seekord uudsena esile kerkis? Õige. See oli koroona. Küll liikus tõbi traditsioonilise katkupoisikesena ringi, küll kimbutas lausa vihmausse jms. Meie ümber toimuv on igal aastal inspireerinud noorte autorite kirjutisi, aga mitte ainult noorte. Maailmas toimuv mõjutab kirjandust. Kirjanduses kujutatu võib mõjutada maailmas toimuvat – seda iga üksiku lugeja meelemuutuse kaudu. Ehk nagu on kirjutanud Hando Runnel: «Muuda ennast, muutub maailm, mitte palju küll, kuid siiski sinu enda jagu.» Eks sellele on panustanud kirjanikud eile, täna ja homme. Eriti need kirjanikud, kes kirjutavad lastele ja on seadnud omale eesmärgiks loo jutustamise ja kirjandusliku elamuse kõrval avardada ka lugeja maailmapilti ja arusaamist ühiskonnas toimuvast ning kujundada väärtushoiakuid.