Kes karistab patuseid?

Detaile ja vihjeid nautiva krimisõbra jaoks on aga tegemist suuremat sorti segadusega, sest kõike on lihtsalt liiga palju ja pinnapealselt, samas näib autoril olevat eeldus, et lugejal on olemas kindel teadmistepagas. Kokku on kuhjatud kristlikust õpetusest pärit seitse surmapattu, viited filmis «Taxi Driver» (1976) Jodie Fosteri mängitud tegelaskujule, Luuka evangeelium, John Miltoni eepiline poeem «Kaotatud paradiis» ning veel palju muudki.