Serafima ja Bogdan: teatrimammut võsa vahel

Näib, et pikale veninud protsessist oli lavastusele tegelikult kasu. Komplekssed ideed jõudsid loojate peas küllalt kristalliseeruda, et need ka selgelt lavale panna: valminud teos on kompleksne ja eeposlik, täis sidemeid Peipsiveere kultuuriga ja seoseid ajaloosündmustega, kuid mitte kaootiline. Seejuures käis Põllu Afanasjevi kirjutatud alusromaaniga üsna vabalt ümber, loobudes lõpuks raamatus näpuga järje ajamisest ning luues enam-vähem iseseisva näidendi. Ehkki tegelasi ja tegevusi jäi seetõttu vähemaks, on «Serafima+Bogdani» näol endiselt tegu tõelise mammutlavastusega.