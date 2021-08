Lõbustuspargi atraktsioon kinolinal

Täiskasvanud filmikriitikuna näen muidugi kõiki neid õmblusi, millega Disney on oma teemaparkide samanimelisest atraktsioonist kinotoote kokku traageldanud, aga see ei takista korralikule kommertsile omas klassis vähemalt nelja hindeks panemast. Midagi vapustavalt uut siin ei tehta, seda parem on uurida, kuidas võetakse äraproovitud komponendid ning neid kombineerides kindal peale välja minnakse.