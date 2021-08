Tulev teatrihooaeg Vanemuises on Sagorile aga juba seitsmes ning uue hooaja eel on ta elevil: ees on palju põnevaid projekte nii Eestis kui ka välismaal, laval saab viimaks näha oma aega ootama pidanud lavastusi ning kinodesse on õige pea jõudmas mängufilm «Kalev», kus ka Sagoril osa on. Ees ootavaid projekte on palju, ent tahet tööd teha on veelgi enam.