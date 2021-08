Suure elu hingus ehk päev festivalil Station Narva

Narva jõudes oli ikka kohe teine tunne. Ikkagi piirilinn. Pärast kodinate hotelli maha panemist tundsin mingit imelikku kripeldust. Mis kripeldus see küll on? Aga selgitasin kripelduse lähtekohad ülikiire molekulaarse hingeanalüüsiga peagi välja. See on hiiglasliku Venemaa maa-ala tõmme. Mõte sellest, et oled piirilinnas, mille taga lebab tuhandeid kilomeetreid maad, kuni Sahhalinini ja Vladivostokini välja. Sellise asja nimi on hingus. Sven Grünbergi «Hinguse» ettekanne oli muide ka festivali esimene kontsert.