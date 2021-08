Eestil on põhjust leinaks. Sinnapoole head ja kurja on läinud üks tema kõigi aegade suurimaid luuletajaid Jaan Kaplinski. Aga Eestil on põhjust ka tänuks, et talle võrokesest prantsuse filoloogi Nora Raudsepa ja poola keeleteadlase Jerzy Kaplinski abielust sündis poeg, kellest kujunes 1960. aastatel üks oma põlvkonna võimsamaid intellektuaale.