Algab «Heino Eller. Eesti eleegia» kontserttuur Tõnu Kaljuste dirigeerimisel

Eller on Eestile oluline helilooja. Ta on Eesti professionaalse rahvusliku muusikakultuuri rajaja ja 20. sajandi esimese poole mõjuka Tartu muusikakoolkonna juhtfiguur. Ta töötles oma muusikas traditsioonilisi eesti elemente ja rahvaviise, kuid ta lasi end inspireerida ka impressionismist, ekspressionismist ja teistest 20. sajandi muusikavooludest. Peale selle mõjutasid teda eriti Frédéric Chopin, Edvard Grieg ja Jean Sibelius, keda ta noore mehena ka ise kohtas.

Eller oli õpetajaks ka tervele põlvkonnale Eesti olulistele heliloojatele - Jaan Rääts, Lepo Sumera, Eduard Tubin, Villem Kapp, Kaljo Raid, Boris Kõrver, Anatoli Garšnek, Leo Normet, Valter Ojakäär, Uno Naissoo, Arne Oit, Heino Jürisalu, Alo Põldmäe jpt. Tema kõige tuntumaid õpilasi Arvo Pärt on öelnud: «Võib öelda, et Heino Elleri «Kodumaine viis» on aegade jooksul omandanud Eesti jaoks samasuguse sümbolväärtuse nagu Sibeliuse kuulus «Finlandia» Soome jaoks.»