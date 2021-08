Erinevalt kaitseväe orkestrist on PPA pillimeeste saatus endiselt teadmata

Kaitseväe orkester jätkab sügisest sõjamuuseumi koosseisus ja muuseumi direktori sõnul on ühinemisest oodata pigem tulu kui kulu, kirjutas Postimees mai lõpus.

Politsei- ja piirivalveorkester aga teab nii palju, et uuest aastast nad PPAs arvatavasti jätkata ei saa, kuid see, mis ja kuidas edasi, on veel arutelu küsimus. Orkestri jätkamise võimaluste üle peab nõu siseministeeriumi töörühm.

Politsei- ja piirivalveorkestri juhi Kristiina Veerde sõnul on neile tehtud likvideerimise kohta ettepanek, kuid läbirääkimised edasise osas jätkuvad. «Siin ei ole mitte midagi konkreetset,» sõnas ta. «Positiivne on see, et ikkagi püütakse leida lahendust ja lahendus pole see, et likvideerime orkestri täielikult,» lisas Veerde.

Siseminister Kristian Jaani sõnas Postimehele varem, et otsustest saab rääkida hiljemalt sügisel. «Kaalume erinevaid ettepanekuid, sest eesmärk on leida lahendus, mis võimaldaks politsei- ja piirivalveorkestril jätkata. Praegu otsuseid veel tehtud ei ole,» selgitas minister toona.

Veerde usub, et suvel kogutakse mõtteid ja lahendusi. «Nagu ikka, asjade taga on raha,» viitas ta võimalikele otsustele. Hirmu orkestri lammutamise pärast praegu siiski ei ole ja orkestri juht kinnitab, et püssi põõsasse visatud pole.