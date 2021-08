Kiiksuga kurjategijate vigade parandus

Filmi suurteks murekohtadeks osutusid laisk lugu, lamedad naljad ning maotult lastesõbralik lähenemine vägivaldsetele antikangelastele. Nii kinopublik kui ka stuudio märkasid aga, et maniakaalsete tegelaste potentsiaal ulatub kaugemale, kui 2016. aasta film ära kasutada mõistis.

Seetõttu ei mõju värskelt kinodesse jõudnud «Suitsiidisalk: Uus missioon» mitte niivõrd järje, kuivõrd vigade parandusena, mida peamiselt kannustab kõrgem vanusepiirang. Kuna «Dead­pool», «Jokker» ning «Logan» tõestasid, et ekstreemsema sisuga koomiksifilmid ei kaota kassatulu arvelt suurt midagi, püherdab ka Suitsiidisalk nüüd vere ja soolikate sees, nagu möllaks see tiim nüüd mõnes «Rambo» filmis. «Uus missioon» on vaatemängulisem, vulgaarsem ning verisem mürgel, mis ei kirjuta Harley Quinni (Margot Robbie) jt tuttavaid tegelasi ümber, vaid esitab kangelaslikest kriminaalidest enesekindlama ja ühtsema nägemuse.