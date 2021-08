Paide Teatri aktsioonist «33 kõnet» sündis raamat

33 Eesti inimest - presidendist aasta põllumeheni ja kirikuõpetajast suurettevõtjani - pidasid tänavu mais Paide keskväljakul kõne, milles otsisid Eestile sihti ja suunda. Need kõned ei vasta küsimusele «Kas me sellist Eestit tahtsimegi?», vaid võtavad visandada 33 võimalikku tulevikku, 33 rada, mida mööda minema hakata, selgitab väljaandja.

«Need rajad suubuvad üksteisesse ja algavad üksteisest, ristuvad ja lõikuvad ja täpselt niimoodi on nad selle raamatu kaante vahele koondatud,» lisati teates.

Kõik 33 kõnet on leidnud koha värskelt ilmunud raamatu kaante vahel. Ometi ei ole see raamat monument toimunud aktsioonile: kõned ei järgne üksteisele kronoloogilises järjestuses, vaid liiguvad teemalt teemale, mõttelt mõttele ning on ajastu kroonikaks.