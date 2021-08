Näitus «Animatsioon ja kaasaegne kunst» festivalil Animist Tallinn

Pierre Héberti töö «Kriimustus 2 – Virvenduste polüfoonia» puhul on tegemist videoinstallatsiooniga. «Kriimustus 2» on meditatsioon ajas, nii radikaalselt abstraktne kui ka intensiivselt materiaalne. Ekraanil keerlevad jooned, mis tõmblevad ja värisevad. Erineva pikkusega aasad jooksevad lõputult mustvalgel triptühhonil. Tulemuseks on pidev viivitus kolme komponendi vahel ning pidev kompositsioon piltide ja helide vahel. Pierre Héberti filmid ja multidistsiplinaarsed projektid on eksperimentaalset laadi. Pierre Hébert on tuntud oma 16 mm või 35 mm filmilindi kraapimise poolest, lisaks esitab ta samas tehnikas teostatud animatsioonietendusi koos muusikutega.

Liu Yi teos «Vares on kutsunud terve päeva» on loominguline dokumentaalfilm, milles on ühendatud dokk-kaadrid ja animatsioon, see on haarav reisikiri sõidust, mille filmitegija tegi läbi India. Tema muljed on sügavalt isiklikud ja käsitsi joonistatud animatsioonides näivad tema kujutlused mõnikord unenägudena, aga ka sillana reaalsuseni. Ta püüab mõista oma India-armastust ja mõtteid, tundeid ja igapäevaseid olusid ning haiguste ja surma kogemust. Liu Yi on mitmekülgne noor kunstnik. Ta liigub vaevata erinevate kunstiliikide vahel. Ta edastab oma kunsti kasutades väga tabavalt nii anima- ja mängufilmi, installatsiooni, maali, skulptuuri kui ka muid vorme. Yi teine näitusel olev teos «Maised inimesed» on filosoofiline uurimus inimkonnast, joonistatud õhukestele riisipaberi kihtidele. Kaastundlik ja ajastutruu portree universaalsest väljakutsest maailmaga hakkama saada ning reaalsuse ja kujutlusvõime kokkupõrkest.