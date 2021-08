Oo, armastus, sa oled diskursustest armutuim!

Alates 2016. aastast on Tartus ühtlasi toimunud ühepäevane minifestival nimega Ooperisümbioos, mis võtnud oma missiooniks ooperi viimise laiadesse massidesse. Selle ülla eesmärgi nimel on klassikalisi ooperiteoseid festivali tarbeks valminud lavastustes lühendatud, dramaturgiliselt tuunitud, meelelahutuslikku vormi valatud ja osaliselt sõnateatri keelde vahendatud. (Teatrisõbrad, kelles selline lähenemine huvi tekitab, võivad vastavate ettekannete salvestisi otsida Youtube’ist.)

Nagu iga ooperina väljareklaamitud teose esmaettekandel snoobide ja teatriloolaste seltskonnas halvaks tavaks, sunnib ka «Ööbik ja üliõpilane» enda puhul paranoiliselt küsima: kas või kuivõrd on tegelikult tegu ooperiga? Sest pole saladus, et ehkki muusikal tundub žanrina laiematele publikuhulkadele nii dramaturgiliselt, muusikaliselt kui ka lavastuslikult ligipääsetavam ja seeditavam ning müüb seega paremini, on ooperil millegipärast justkui rohkem prestiiži, kuna see näib täiskasvanulikum, kannab endas kõrgkultuuri äraspidist glamuuri. Mistap soovivad paljud heliloojad vastavat sissekannet oma loomingulisele teenistuslehele. Ma ei tea ühtegi ooperit, mida oleks välja reklaamitud muusikalina, operetina vms, küll aga kümneid muusikale, kantaate, laulumänge, lauludega draamasid jm, mida on tegijate endi poolt esitletud kui oopereid.