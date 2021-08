Mõrv kui sünnipäeva sõlmpunkt

Eks paljud saarlased on üht- või teistpidi seotud selle väikese kohaga – kes on siitsamast pärit, kes on käinud Taritus spordilaagris. Märkimata ei saa ka jätta kohalikku väga aktiivset kultuurilist tegevust, mis ulatub meesansamblist kuni näiteseltskonnani. Eks Taritu Tubateater on harrastusteatrite seas kogunud tuntust nii siin- kui seapool väinasid ja suurt merd ja nüüd mängivad väga tunnustatud ja austatud kirjanikuhärra Indrek Hargla näitemängu Taritus professionaalsed näitlejad professionaalse teatri egiidi all. Kuressaare Teater «laenab» suvelavastuseks näitlejaid mitmelt teiselt teatrilt. Ikka ja jälle hea meel näha suvelavastustes üles astumas Saaremaaga seotud näitlejat Andres Raagi, rääkimata Allan Noormetsast (mõlemad Tallinna Linnateatrist), ilma kelleta ei kujuta Kuressaare Teatri suvelavastusi enam ettegi. Merilin Kirbitsat võib samuti näha päris mitmes Kuressaare Teatri lavastuses, niisiis ei ole ka tema saarlastest teatrisõpradele võõras.