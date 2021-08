Kinoliidu pöördumine: Eesti film vajab paviljoni ja riigitoetust!

Filmisektori ja Tallinna linna koostöös on valminud kolmest stuudiost koosneva filmilinnaku ehitamise detailne äri- ja ehitusprojekt «Tallinn Film Wonderland». Olemas on krunt Tallinna kesklinna lähistel ning kodumaiste ja rahvusvaheliste filmitegijate huvi Tallinna filmistuudios aegu broneerida on suur.

Kõigele sellele vaatamata jäi filmilinnak 3. mail 2021 riigikogu kultuurikomisjonis toimunud hääletusel välja riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimistust. Me palume kogu filmivaldkonna nimel see otsus enne riigikogu täiskogu lõpphääletust ümber vaadata, et kultuurivaldkond, kus pole siiani ühtegi riiklikult toetatud infrastruktuuriobjekti, saaks püsima jääda ja areneda.

Lisaks on hädavajalik riigieelarve strateegias filmitootmise eelarve jätkamine vähemalt senisel tasemel, mitte rahastuse kärpimine tänaselt seitsmelt miljonilt eurolt neljale miljonile eurole. See tähendaks filmirahastuse langust enam kui kümne aasta tagusesse aega. Kas me kümne aasta taguse rahastusega saaksime osaleda filmi tootmises, mis tõi Cannes’i filmifestivalilt grand prix? Filmimaailma kategooriates, võrreldes seda spordiga, on tegemist vaieldamatult olümpiavõiduga.

Me ei palu küsi tagastamatut abi, sest läbi FilmEstonia meetme toob filmisektor selle summa Eesti majandusse igal aastal mitmekordselt tagasi. Suurfilm «Tenet» tõi Eestisse ligi 16 miljonit eurot, kaasates pea 700 väikeettevõtet, millest omakorda vaid 200 olid seotud filmisektoriga. «Tenetile» lisaks on film Eesti majandusse viimase nelja aastaga juurde toodud 18,2 miljonit eurot. Iga riigi poolt investeeritud euro on tagasi toonud 6,6 eurot.

Meie tänase pöördumisega on ühinenud ka teised kultuuriorganisatsioonid, sest mure on ühine. Film on osa Eesti kultuurist ning eestikeelsel kultuuril on Eesti filmis kanda põhiline roll.

Eesti filmi toetab rahvusvahelise filmimaailm, nüüd vajame ka Eesti riigi juhtide toetust!

Lugupidamisega

Eesti Kinoliit

Pöördumisega ühinevad:

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tallinna Ülikool

Eesti Animatsiooni Liit

Eesti Dokumentalistika Gild

Eesti Filmiajakirjanike Ühing

Eesti Filmioperaatorite Liit

Eesti Filmitööstuse Klaster

Eesti Rahvuslik Filmiprodutsentide Ühing

Eesti Stsenaristide Gild

Eesti Režissööride Gild

Eesti Filmitootjate Liit

MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival

Industry@Tallinn & Baltic Event

Kino Sõprus / Must Käsi

Kino Artis / OÜ Tallinnfilm

Filmimuuseum

Eesti Ajakirjanike Liit

Eesti Disainerite Liit

Eesti Kirjanike Liit

Eesti Kunstnike Liit

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing

Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liit

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit

Eesti Teatriliit *

Eesti Näitlejate Liit **

* Eesti Teatriliidu toetusavaldus Eesti Teatriliit toetab filmilinnaku projekti ja riikliku toetuse säilimist filmide tootmisele vähemalt praeguses mahus. Eesti vajab filmilinnakut ja filmikunsti arengusse panustamist. Hindame kõrgelt ja toetame Riigikogu kultuurikomisjoni otsust Estonia juurdeehituse kohta. Gert Raudsep, Eesti Teatriliidu esimees