Film «Tõde ja õigus»

Rahvas, kelle lipukirjaks on saanud Tammsaare enamasti valesti mõistetud tsitaat («Tee tööd…»), pidi lõpuks sellest oma filmi saama. Stsenarist ja režissöör Tanel Toom võttis suure riski, mis end täielikult õigustas. Film meeldis pea kõigile (peale Oscari võõrfilmi žürii ja käputäie elukutseliste vingujate). Õnnestumine on seda hinnatavam, et tegemist on Toomi esimese täispika mängufilmiga. Vaatame kümne aasta pärast, kui hästi see on vananenud!