Dokumentaalfilm «Riigikogu direktor» on haarav ja huvitav. Stsenarist Hannes Rumm on teinud head tööd. Filmilinalt kuuleb palju, mida oled vaatajana unustanud või pole teadnud. Samuti näeb tõenäoliselt esimest korda avalikkuse ette jõudvaid kaadreid ühest imearmsast peost, kus juhtumisi olid kohal peaaegu kõik 1990. aasta mõjukad Eesti ühiskonnategelased. See ongi ühe dokumentaalfilmi suurim väärtus, et näeb ja kuuleb uut infot ja uusi seoseid. Kuna filmi jaoks tehtud intervjuude põhjal ilmub ka Ülo Nugise elulooraamat, annabki ilmselt täiusliku elamuse filmi ja raamatu komplekt.