Nõukogudevastasest vastupanuvõitlusest valmis e-näitus

«Näitus kajastab ajalooliste fotode, dokumentide, mälestuste ja ülevaadete abil kümnete tuhandete Eesti inimeste julgeid ja ennastohverdavaid tegusid ligi 50 okupatsiooniaasta vältel. Paljud neist langesid repressioonide ohvriks. Vastupanu viisid muutusid ajas, ent lõpp-eesmärk jäi samaks: et Eesti saaks taas vabaks,» teatas instituut.

Näituse kuraator, Eesti Mälu Instituudi teadur-projektijuht Eli Pilve sõnul on selle näituse eesmärk näidata, et ligi pool sajandit kestnud kommunistliku Nõukogude okupatsiooni vältel ei andnud enamus Eesti rahvast sisimas oma vabadust mitte kunagi ära.

«Kes võitles relvaga, kes hoidis salaja kodus rahvuslippu ja rääkis lastele vanavanemate elust ning tööst, kes pikkis keelatud mõtteid oskuslikult oma loomingusse, kes julges nooruse uljuses okupatsioonivõimu provotseerida, kes hoidis eestlust võõrsil. See näitus väärtustab neist igaüht. Ajaloo jooksul on eestlased õppinud oma vabaduse eest võitlema. 30 aastat tagasi kroonis seda võitlust edu juba teist korda. Nüüd peame õppima oma vabadust hoidma,» ütles Pilve.