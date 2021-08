Popmuusika hõljub kõikjal. See on poorne ja pääseb läbi. Ja kui võtta arvata, et pole parasjagu mingit pophitti nime järgi kindlasti kuulnud, siis osutub selline arvamus enamasti ekslikuks. Pophittide kaudu saab ehk kõige paremini lähimineviku kultuurimälus kaevata Popp kuulub justkui kõigile, teda peetakse demokraatlikemaks kunstimeediumiks. Need 30 lugu ei taotle muidugi absoluutset objektiivsust ega tõde ja on pigem selline väike visand, millest igaüks võib soovi korral edasi mõelda.