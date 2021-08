In memoriam Jutta Matvei

Jutta Matvei oli julge ja asjalik, «jalad maas» naine, kelle meeltes oli siiski ka ruumi võimalusele, et meie elu valitsevad salaja ja märkamatult meile nähtamatud suuremad jõud – arusaam, mis tõi vaimsuse mõõtme tema loomingusse ja kirjutistesse. Loometegevusele lisaks on Jutta Matvei sulest ilmunud kataloog «Eesti suveniir» 1985. aastal, ülevaateraamat Eesti keraamika arenguloost «Keraamika, mu arm» 2004. aastal ning mahukas käsikirjaline mälestustekogumik kultuuriministeeriumis töötatud aastatest: «Ministrid minu elus. Ülestähendusi ENSV Kultuuriministeeriumist aastatest 1964–1983» 2017. aastal. Juhirolli Kunstitoodete Kombinaadi keraamikaateljees kirjeldab Matvei raamatus «Keraamika, mu arm» järgnevalt: «Kõikide formaalsete asjaajamiste kõrval, mis kuulusid selle ameti juurde, oli väga tähtis oskus suhelda inimestega, säilitada ja luua kontakte teiste keraamikutega. Tähtis oli võime näha teiste töödes huvitavat ja perspektiivset ning kaasata neid oma ideedega ateljee toodangu kujundamisse. Usun, et mõningal määral see mul õnnestus.»