Kultuuriavalikkuse pöördumine: hoiame ühiselt kultuurielu avatuna!

Meie ettepanek on, et üritused toimuvad kõigi viirustasemete korral. Selleks pääseb avalikele kultuurisündmustele vaid kehtiva tervisetõendi ettenäitamisel.

Kontroll toimub üritusel toimiva rakenduse abil või vajadusel ka visuaalselt. Inimestele on ühiskonnas loodud kättesaadavad võimalused nii vaktsineerimiseks kui ka oma tervise kiireks kontrollimiseks enne ürituste toimumist. See põhimõte kehtib nii sise- kui ka välistingimustes.

Süsteemi rakendamiseks on vajalik:

Oluline erand

Oluline on hoida kultuurivaldkond avatuna ning mõista ühiselt, et kultuurivaldkonda ei ole vaja sulgeda, kui on välja töötatud ja juurutatud kontrollitud ürituste süsteem, mis on arusaadav nii publikule kui ka korraldajatele. Pidev reeglite muutmine ja nende erinevus lühikeses ajaperioodis pärsib kultuuri toimimist ja tarbimist, kasvatab inimeste ohutunnet, loob erinevaid tõlgendamisvõimalusi, põhjustab korraldajatele segadust oma töö planeerimisel, käivitab tagasioste ja piletimüügi langust ning põhjustab mainekahju.