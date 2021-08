Maarja Nuut avaldas oma kolmanda sooloalbumi

Albumi lumm on jõudnud ka rahvusvahelise muusikapressini – singlit «A Feast» esitles BBC 6 raadios legendaarne saatejuht Mary Anne Hobbs, prestiižne kultuurileht The Quietus valis «Hinged» oma nädala fookusalbumiks ning välismeedias on Maarja värsket loomingut kirjeldatud kui: «tekstuuride, toonide ning uudishimu rohket õnnestumist, mis avab Euroopa ühe novaatorlikuma artisti maailma» – Future Music Magazine ning kui «aina sügavamat kompamist elektrooniliste helide äärealadel, kus Maarja Nuut on loonud täielikult ainukordse ja isikliku helikeele» – Electronic Sound Magazine.