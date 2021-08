Mõlemad Animist Tallinna võidufilmid tulid Venemaalt

Parimaks lühianimatsiooniks tunnistati Konstantin Bronziti (Venemaa) film «Ta ei saa elada ilma kosmoseta» («He Can’t Live Without Cosmos»), mille teemaks on ema ja poja vahelised suhted. Žürii tõstis esile režissööri oskust kasutada mõjusaid metafoore ja peent huumorit rääkimaks tundelist lugu peresidemetest.

Parimaks tudengi lühianimatsiooniks valiti Kirill Khachaturov (Venemaa) «Alasti» («Naked»), mille puhul žürii tunnustas autori oskust kujutada väga haaravalt animatsiooni kaudu inimese siseelu, viia vaataja koos tegelastega kummalisele vaimsele teekonnale. Loo peategelaseks on mees, kes saab endale ootamatult supervõimed, mida ta ei taha. Ta ei taha olla superkangelane, et maailma kurikaeltest päästa, vaid soovib olla tavaline. Olukorra teeb veelgi keerulisemaks asjaolu, et kuigi ta õpib võimeid tundma, tekitab see probleeme tema igapäevaelus. Viimaks kohtab ta juhuslikult lifti kinni jäädes tüdrukut, kes tahab teda aidata.