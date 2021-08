Collegium Musicale alustab pandeemia tõttu edasi lükatud ringreisiga

Teisipäeval, 24. augustil kell 20 annab Collegium Musicale kontserttuuri «Augustikuine» esimese kontserdi Haapsalu Toomkirikus. Kauaoodatud ja kevadiste pandeemiaolude tõttu edasi lükatud ringreisi puhul on ühtlasi tegemist Erkki Pärnoja uusima albumi „Anima Mea» plaadiesitlus kontsertidega.

«Kuna album «Anima Mea» nägi ilmavalgust ajal, mil saime muusikat vaid oma kodudes nautida, siis oleme väga rõõmsad, et antud kontserttuur Erki Pärnoja bändi ja kammerkoori Collegium Musicale taas lavale kokku toob ja saame oma ühise albumi ilmumist ka päris kontsertidega tähistada,» ütles dirigent Endrik Üksvärav.

Pärnoja viies album «Anima Mea» on seni tema ambitsioonikaim ettevõtmine, haarates kaasa autori käekirjale iseloomulikud mastaabid; filmiliku eepika ja eleegilise ilutunnetuse, lisades paletti kammerkoor Collegium Musicale hingepuudutavad kooriseaded. See on teos, mis tõotab kuulajad endaga uutesse sfääridesse viia.