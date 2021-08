Nüüd on neist alles jäänud legend – hulk meenutusi, peaaegu olematu füüsiline pärand, ent suisa kustumatu jälg. Mida see tähendab ja kas üldse midagi, sellest vestlesin Kinoteatri lavastuse «Haige mäger» autori Priit Põldma ja tolleaegse Rajacase ühe asutajaliikme Ain Kallisega. Leppisime kokku, et sinatame.