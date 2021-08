Järeldan, et lavastusega «Haige mäger» on alanud PR arengu kuues faas, kõik lavastuse loojad saanud PR linkurisikuteks – koos Mati Undi, Evald Hermaküla, Jaan Toominga, Kaarel Irdi, Jüri Üdi ja mitme teisega. PR kandurisikud on lavategelaste prototüübid, aimatavalt kaasatakse teksti ehedad intervjuud. Ent tõeluse ja fiktsiooni piir jääb mõnusalt tabamatuks.